Хари Кейн влезе в топ 10 по голове за националните отбори

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Голямата звезда и капитан на Англия - Хари Кейн, влезе в топ 10 на играчите с най-много голове за националните отбори. Нападателят на “Байерн” (М) донесе успеха на родината си 1:0 над Нова Зеландия в първата си проверка на американска земя преди старта на мондиала.

Попадението бе под номер 79 за Кейн и така той се изравни с Неймар, като двамата делят 10-ото място в тази класация. Лидер в нея е Кристиано Роналдо със 136 гола.

“Намирам се във формата на живота си - и физически, и психически. Чувствам се толкова добре, колкото никога досега”, каза Кейн след победата на Англия.

Играчът на “Байерн” изпрати най-добрия си клубен сезон в кариерата си, отбелязвайки 66 гола в 56 мача.

“Световното първенство е най-големият турнир от всички и просто нямам търпение да започне”, каза още 32-годишният капитан на Англия.

