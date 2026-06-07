Пълна лудница в Монако и пета поредна победа за Кими Антонели

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Кими Антонели вече си има победа и в Монако.

19-годишният италианец от “Мерцедес” показа изключително стабилни нерви и спечели състезанието, което се превърна в пълна лудница. За Антонели това е пети пореден успех. Наложи му се обаче да стартира два пъти, след като имаше прекъсване с червен флаг 10 обиколки преди финала. Причината бе повреден (направо начупен) асфалт на завой, където катастрофираха Ланс Строл и Шарл Льоклер.

За последно италианец победи в Монако преди 22 години и това бе Ярно Трули.

Втори завърши Луис Хамилтън (“Ферари”), който с 8-ия си подуим в княжеството се изравни с Айртон Сена.

Пълна скръб за Макс Верстапен. След второ място в квалификацията пилотът на “Ред Бул” не можа да потегли и се прибра в бокса.



Както се очакваше, състезанието бе изпълнено с наказание по най-различни причини. Джордж Ръсел изостана още от съотборника си Антонели в генералното, тъй като не взе точки. Заради повреда отпадна и световният шампион Ландо Норис ("Макларън").