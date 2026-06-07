Българи изпуснаха бронз в Свети Влас

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Димитър Калчев и Димитър Механджийски завършиха на четвърто място в турнира по плажен волейбол в Свети Влас от сериите Beach Pro Tour Futures.

Най-добре представилата се българска двойка в надпреварата остана на крачка от медалите, след като отстъпи на украинските братя Иван и Ричард Лихацки.

Срещата на централния корт на Venid Beach предложи много емоции и оспорвана битка, достойна за финалния ден на турнира. Подкрепяни от многобройната публика по трибуните, Калчев и Механджийски започнаха силно и заслужено спечелиха първия гейм с 21:17. Украинците обаче подобриха представянето си в защита и успяха да изравнят резултата след 21:16.

Така изходът на двубоя трябваше да бъде решен в тайбрек, в който братята Лихацки направиха серия от 4 поредни точки и се наложиха 15:11.

