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Почина емблематичен играч на "Беласица"

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Починал един от най-емблематичните играчи на "Беласица" (Петрич) Димитър Карадалиев, съобщиха от клуба.

Карадалиев бе в отбора, когато "Беласица" се класира за първи път в историята си в "А" група през 1980 г. и бе един от голмайсторите му.

"С дълбока скръб приехме вестта за кончината на Димитър Карадалиев.

Един от знаковите футболисти на "Беласица", голмайстор, оставил незаличима следа в историята на клуба и в сърцата на поколения привърженици.

Със своя талант, отдаденост и любов към футбола, той прославяше цветовете на "Беласица" и достойно защитаваше името на Петрич.

Димитър Карадалиев ще остане завинаги част от семейството на Беласица и от историята на петричкия футбол!

Изказваме своите искрени съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от клуба.

В отбора, който за първи път влезе в "А" група бяха още: Йордан Попов, Лозан Николов, Димитър Димитров, Георги Бохоров, Захари Смилянов, Валери Стоянов, Борислав Хаджиев, Наско Станоев, Любомир Личков, Илия Реджев, Милан Каратанчев, Васил Танев, Георги Бибишков, Христо Миленков, Петър Околски, Александър Вуков, Христо Бакалов, Илия Попов, Георги Георгиев, Наско Симеонов, Младен Тренев, Валери Дагалов, Тодор Кръжанов, Иван Златински, Ангел Славков.

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