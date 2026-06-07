Серена: Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот, не ми е важно

Серена Уилямс няма сериозни очаквания по време на подготовката си за тенис турнира на трева в "Куинс Клъб" в Лондон. 44-годишната американка, която има 23 титли от "Големият шлем" ще играе в схемата на двойки заедно с младата канадка Виктория Мбоко.

Това ще бъде първи турнир за Уилямс след откритото първенство на САЩ през 2022 година.

"Нямам нужда да печеля. Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот, така че това не е толкова важно за мен и е важно да си го напомням, защото няма какво да доказвам. Нямам какво да губя и само мога да спечеля от всичко това", заяви Уилямс пред медиите в неделя, цитирани от БТА.

Американката ще бъде щастлива да бъде видяна от своите деца на корта.

"При цялото това пътуване не си оказвам натиск. В момента става въпрос за толкова много елементи. Става въпрос за това децата ми да ме видят да играя. Ще имам възможността да го направя може би за последен път и това е истински вълнуващо", каза още Уилямс.

Седемкратната шампионка на сингъл от "Уимбълдън" изкара 319 седмици като номер едно в световната ранглиста.