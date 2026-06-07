Александър Зверев дочака първа титла от "Големият шлем" - шампион е на "Ролан Гарос"

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Александър Зверев най-после си има титла от "Големият шлем".

На 29 години роденият в Германия руснак трябваше да играе отново пет сета на финал, но този път стана шампион на "Ролан Гарос". Носителят на златен олимпийски медал измъкна 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 срещу Флавио Коболи и прекъсна серията си от 6 поредна загуби от италианци.

По-малкият от братята Звереви бе финалист в Париж и преди 2 години, а другите му два неуспешни мача за титли бяха на US Open 2020 и миналия сезон в откритото на Австралия.

За Коболи това бе първи финал в "Големият шлем". Последният италианец с купа от откритото на Франция бе Адриано Паната през 1976 г.