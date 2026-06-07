След 40 поредни победи феноменът Дуплантис остана втори

Олимпийският шампион Арманд Дуплантис не само не успя да постигне световен рекорд в надпреварата по овчарски скок при мъжете на турнира по лека атлетика от веригата Диамантена лига в Стокхолм (Швеция), а и претърпя изненадваща загуба. Австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5.90 метра, записани при третия му опит, предава БТА.

Поражението на родна земя сложи край на серия от 40 поредни победи за 26-годишния Дуплантис, който призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Арманд Дуплантис остана втори с 5.80 метра и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако.

„Беше време да загубя, беше минало много време от последния път. Не мога да си представя, че спечелих 40 поредни победи - страхотно, но е жалко и че загубих в Стокхолм, което е най-важното състезание за годината за мен", коментира Дуплантис пред шведската телевизия SVT.

„Това не е последният път, когато губя, но се надявам да е последният път, когато губя в Стокхолм. Ще се погрижа това да не се повтори", добави лекоатлетът.

Скачайки пред родна публика, популярният Дуплантис се стремеше да подобри предишния си най-добър резултат от 6.31 метра, за да счупи световния рекорд за 16-ти път, но денят започна зле, когато той събори летвата при първия си опит на 5.60. Дуплантис прескочи тази граница при втория опит, но два пъти не успя на 6 метра, а последният му опит на 6.05 също се оказа неуспешен, което донесе победата на Маршал.

„Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов", заяви шведът.