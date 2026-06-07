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Дефибрилаторът в сърцето на Кристиан Ериксен го спаси, пак припадна на терена

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Играчите са обградили припадналия Ериксен. Снимка: Тв Екран

Кристиан Ериксен отново припадна на терена по време на контролата Дания - Украйна. Двата тима веднага заобиколиха халфа.

В крайна сметка халфът на "Волфсбург" успя да се изправи и на собствен ход да влезе в линейката, която го откара в болница със съпругата му.

"Кристиян Ериксен е в съзнание и се чувства добре при тези условия. Мачът бе прекратен", съобщиха от датската федерация. Резултатът бе 2:1 в полза на датчаните.

Сърцето на Ериксен спря по време на мача от европейското първенство Дания - Финландия през 2021 г. Лекарите му поставиха кардиовертер-дефибрилатор за контрол на сърдечния ритъм и той се върна на терена.

Точно дефиблираторът е спасил живота му, твърди лекаря на датския национален отбор. "Той си е свършил работата", категоричен бе медикът. 

Играчите са обградили припадналия Ериксен.
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