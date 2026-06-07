89 години чакане - победата на Александър Зверев в цифри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Зверев е новият шампион на "Ролан Гарос" и вече има титла от "Големият шлем". Ето някои интересни цифри по повод успеха на златния олимпийски медалист.

89

Трябва да се върнем 89 години назад - през 1937-а, когато германец печели турнира в Париж. Тогава Хенер Хенкел наследява Готфрид фон Крам.

9

Александър Зверев сложи край на серията от 9 поредни титли в "Големият шлем", спечелени от Карлос Алкарас и Яник Синер.

3

Зверев е третият тенисист от Германия с купа от "Големият шлем" в модерната история на този спорт. Борис Бекер има 6 (три на "Уимбълдън", две в Австралия една на US Open), а Михаел Щих спечели "Уимбълдън".

22

За последен път през 2004 г. тенисист печели на "Ролан Гарос" първата си титла за сезона. Преди 22 г. го направи аржентинецът Гастон Гаудио.