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89 години чакане - победата на Александър Зверев в цифри

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Александър Зверев Снимка: Ройтерс

Александър Зверев е новият шампион на "Ролан Гарос" и вече има титла от "Големият шлем". Ето някои интересни цифри по повод успеха на златния олимпийски медалист. 

89

Трябва да се върнем 89 години назад - през 1937-а, когато германец печели турнира в Париж. Тогава Хенер Хенкел наследява Готфрид фон Крам. 

9

Александър Зверев сложи край на серията от 9 поредни титли в "Големият шлем", спечелени от Карлос Алкарас и Яник Синер. 

Зверев е третият тенисист от Германия с купа от "Големият шлем" в модерната история на този спорт. Борис Бекер има 6 (три на "Уимбълдън", две в Австралия една на US Open), а Михаел Щих спечели "Уимбълдън". 

22

За последен път през 2004 г. тенисист печели на "Ролан Гарос" първата си титла за сезона. Преди 22 г. го направи аржентинецът Гастон Гаудио. 

Александър Зверев Снимка: Ройтерс

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