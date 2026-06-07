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Световните ни вицешампиони подариха купа на послан...

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Световните ни вицешампиони подариха купа на посланика в Аржентина

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Посланикът ни в Аржентина Стоян Михайлов показва спечелената в Росарио купа. СНИМКА: БФВ

Макар и изцяло символична, волейболните ни национали вдигнаха купа преди началото на официалните състезания това лято - Лигата на нациите и европейското първенство през септември, на което България е съдомакин.

Световните вицешампиони на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини показаха класа, печелейки с 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:21) контролата срещу Аржентина в Росарио.

Тя се игра при много емоционална атмосфера. Залата бе пълна до откат с над 5000 аржентински фенове, тези от тях на първите редове бяха съвсем близо до игрището.

Домакините се бяха погрижили за победителя в спаринга да има купа, както и награда за MVP за най-добрия волейболист в нея. Призът бе спечелен от Александър Николов.

Топстрелецът ни завърши с 19 точки (2 аса, 2 блока) и бе най-резултатен в мача.

След като капитанът ни Алекс Грозданов получи купата, я връчи на посланика ни в Аржентина Стефан Михайлов като жест на признателност и спомен за дипломатическата ни мисия.

Посланикът ни в Аржентина Стоян Михайлов показва спечелената в Росарио купа. СНИМКА: БФВ

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