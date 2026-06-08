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Националките избегнаха тежка загуба от европейския шампион Турция в Лигата на нациите

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Марчело Абонданца Снимка: VNL

Волейболистките на България избегнаха тежка загуба от европейския шампион Турция в последния си мач от първата седмица на Лигата на нациите в Бразилия. Воденият от Марчело Абонданца тим тръгна много лошо срещу комшийките, като в първите 2 гейма взе едва 21 точки. 

В третия обаче се озъби на класния съперник и го спечели. В крайна сметка България, която е с най-млад отбор в надпреварата, загуби с 1:3 (12:25, 9:25, 25:22, 18:25).

Най-резултатна за нашите бе Микаела Стоянова с 12 (1 блок) точки.

Така националките са 16-и във временното класиране с 3 точки (1 победа, 3 загуби) от 18 отбора.

Във втората седмица на Лигата състезателките на Абонданца срещат Полша, Тайланд, Канада и Украйна в Банкок от 17 до 21 юни.

Марчело Абонданца Снимка: VNL

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