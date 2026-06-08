Резултати от контроли

Хърватия - Словения 2:1
Мароко - Норвегия 1:1
Гърция - Италия 0:1
Еквадор - Гватемала 3:0
Косово - Андора 3:0
Лихтенщайн - Кипър 0:2
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Хърватия - Словения 2:1
Мароко - Норвегия 1:1
Гърция - Италия 0:1
Еквадор - Гватемала 3:0
Косово - Андора 3:0
Лихтенщайн - Кипър 0:2
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!