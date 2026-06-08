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Резултати от контроли

584
Снимка: Ройтерс

     

Хърватия - Словения 2:1

Мароко - Норвегия 1:1

Гърция - Италия 0:1

Еквадор - Гватемала 3:0

Косово - Андора 3:0

Лихтенщайн - Кипър 0:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Снимка: Ройтерс

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