С победа №600 Германия записа третата си най-дълга успешна серия

Германия не вдъхва особено доверие за успешно представяне дори у най-верните си фенове, а и доста от футболните хора в страната не крият, че шансовете на бундестима за нещо запомнящо се не са особено големи.

Причината не е толкова неговото представяне, което доведе до третата най-дълга победна серия в историята, а това на фаворитите в лицето на Испания, Франция и Аржентина. Както и класата, която особено при европейските представители е с отчетлива разлика.

В последната си контрола преди мондиала Германия надви 2:1 един от домакините - САЩ, на стадион “Солджър Фийлд” в Чикаго. Така воденият от Юлиан Нагелсман отбор записа 9-а победа поред. Серията стартира след загубата с 0:2 от Словакия в Братислава при старта на световните квалификации миналия септември.

Повече поредни победи бундестимът е имал само в 2 случая. Първият е през далечната 1937 г., когато са спечелени 10 срещи една след друга под ръководството на Сеп Хербергер.

Върховата серия на Германия става факт през периода 1979 - 1980 г. Тогава със селекционер Юп Дервал немците бият 12 пъти поред. В Италия през 1980 г. те вдигат европейската титла.

Освен че донесе третата най-дълга серия, победата над САЩ е и юбилейна за бундестима - номер 600.

Успеха донесе най-спорната фигура в състава на Нагелсман - Лерой Сане. Мнозина недоумяват какво крилото на турския “Галатасарай” прави на световното. Сега след контузията на младока Ленарт Карл дори се очертава Сане да е титуляр.