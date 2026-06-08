Стрелба в близост до лагера на Англия, има 9 ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет души са ранени, но без опасност за живота, при стрелба близо до базовия лагер на Англия за световното първенство по футбол в Канзас Сити в събота, дни преди началото на турнира, съобщава агенция Ройтерс.

Полицията в Канзас Сити заяви, че няма задържани заподозрени, а поне три от жертвите на стрелбата са транспортирани до местни болници.

Инцидентът е станал на около четири мили от мястото, където Англия ще тренира в Swope Soccer Village. Националният футболен тим все още не е пристигнал в Канзас Сити и трябва да играе приятелски мач срещу Коста Рика в Орландо, Флорида, в сряда.

Насилието с оръжие е често срещано явление в САЩ, където през 2025-а е имало над 400 масови стрелби, уточнява агенцията, предава БТА.