Григор Димитров отстъпи с две места, Димитър Кисимов е в ранглистата

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Григор Димитров отстъпи с две места в обновената седмична световна ранглиста по тенис при мъжете и вече е на 170-а позиция.

На обратния полюс е ситуацията при Александър Донски и Александър Василев. Донски, който в неделя игра за пръв път в кариерата си финал на турнир "Чалънджър", прогресира със 149 места и вече е номер 538 в света. Василев пък се изкачва с 205 позиции до номер 651.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Яник Синер (Италия) 13500 точки

2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 9960 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 7305 точки

4. (6) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4440 точки

5. (5) Бен Шелтън (САЩ) 3920 точки

6. (7) Алекс де Минор (Австралия) 3905 точки

7. (4) Новак Джокович (Сърбия) 3760 точки

8. (8) Даниил Медведев (Русия) 3760 точки

9. (9) Тейлър Фриц (САЩ) 3720 точки

10. (14) Флавио Коболи (Италия) 3540 точки

българите:

170. (168) Григор Димитров 345 точки

357. (338) Димитър Кузманов 142 точки

397. (405) Пьотър Нестеров 121 точки

538. (687) Александър Донски 48 точки

611. (509) Илиян Радулов 83 точки

651. (856) Александър Василев 29 точки

653. (669) Иван Иванов 51 точки

765. (762) Янаки Милев 39 точки

848. (871) Динко Динев 28 точки

904. (908) Анас Маздрашки 25 точки

1122.(1120) Адриан Андреев 12 точки

1183.(1287) Виктор Марков 7 точки

1227.(1225) Джордж Лазаров 9 точки

1235.(1233) Леонид Шейнгезихт 9 точки

1600.(1392) Георги Георгиев 5 точки

1785.(1774) Диан Недев 2 точки

1964.(1971) Максимилиан Борисов 1 точка

1964.(-) Димитър Кисимов 1 точка

2071.(2069) Антъни Генов 1 точка

двойки:

1. (4) Хари Хелиовара (Финландия) 8200 точки

1 (4) Хенри Патън (Великобритания) 8200 точки

3. (2) Орасио Себайос (Испания) 8030 точки

4. (3) Марсел Гранойерс (Испания) 7940 точки

5. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 7230 точки

6. (6) Джулиън Кеш (Великобритания) 6860 точки

6. (6) Лойд Гласпуул (Великобритания) 6860 точки

8. (9) Андреа Вавасори (Италия) 5330 точки

9. (11) Симоне Болели (Италия) 5320 точки

10. (10) Кевин Кравиц (Германия) 4925 точки

българите:

99. (98) Александър Донски 851 точки

202. (205) Антъни Генов 364 точки

392. (392) Пьотър Нестеров 163 точки

442. (477) Янаки Милев 133 точки

817. (829) Леонид Шейнгезихт 51 точки

850. (953) Виктор Марков 48 точки

1059.(1103) Динко Динев 34 точки

1371.(2163) Александър Василев 18 точки

1534.(1523) Илиян Радулов 14 точки

1600.(1525) Самуил Конов 12 точки

1677.(1525) Георги Георгиев 10 точки

1728.(1723) Димитър Кузманов 9 точки

1739.(1733) Анас Маздрашки 9 точки

1769.(1762) Пламен Милушев 8 точки

1830.(1821) Диан Недев 8 точки

1855.(1841) Михаил Иванов 8 точки

1975.(1942) Джордж Лазаров 6 точки

1997.(1970) Радослав Шандаров 6 точки

2403.(2384) Никола Керемедчиев 2 точки

2403.(2384) Борислав Кирилов 2 точки

2403.(2384) Николай Неделчев 2 точки

2403.(2384) Дейвид Симеонов 2 точки

2515.(2499) Ерик Владимиров 2 точки

2642.(2641) Васил Шандаров 2 точки