Виктория Томова отстъпи още, вече е №167 в света

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Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста по тенис при жените.

31-годишната софиянка, която започна сезона на трева със загуба в квалификациите на турнир от сериите УТА 250 в Ден Бош (Нидерландия), се смъква със седем места до 167-ата позиция с актив от 459 точки.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева записа рекордно класиране на 428-ото място с 136 точки, изкачвайки се с три позиции.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да бъде водачка в ранглистата с 9090 точки. След като спечели титлата от турнира от „Ролан Гарос", рускинята Мира Андреева се изкачи с две позиции и вече е шеста с актив от 5751 точки. Най-голямо отстъпление прави американката Коко Гоф, която не успя да защити титлата си в Париж от миналата година и пада с три места до седмото.

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9090 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8143 точки

3. (3) Ига Швьонтек (Полша) 6733 точки

4. (5) Джесика Пегула (САЩ) 6056 точки

5. (6) Аманда Анисимова (САЩ) 5848 точки

6. (8) Мира Андреева (Русия) 5751 точки

7. (4) Коко Гоф (САЩ) 4879 точки

8. (7) Елина Свитолина (Украйна) 4315 точки

9. (9) Виктория Мбоко (Канада) 3670 точки

10. (10) Каролина Мухова (Чехия) 3438 точки

българките:

167. (160) Виктория Томова 459 точки

225. (224) Елизара Янева 325 точки

392. (393) Изабелла Шиникова 160 точки

428. (431) Росица Денчева 136 точки

434. (414) Лиа Каратанчева 134 точки

457. (447) Гергана Топалова 125 точки

460. (487) Денислава Глушкова 115 точки

481. (472) Лидия Енчева 118 точки

647. (648) Ива Иванова 69 точки

786. (844) Уляна Храбавец 45 точки

806. (839) Юлия Стаматова 41 точки

1027.(1027) Виктория Велева 19 точки

1204.(1203) Диа Евтимова 11 точки

1209.(1208) Беатрис Спасова 11 точки

1252.(1254) Йоана Константинова 9 точки

1441.(1433) Дария Великова 5 точки

1448.(1389) Мелис Расим 5 точки

1500.(1498) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 10500 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 9900 точки

3. (4) Габриела Домбровски (Канада) 7121 точки

4. (3) Елизе Мертенс (Белгия) 7488 точки

5. (5) Александра Крунич (Сърбия) 6905 точки

6. (6) Анна Данилина (Казахстан) 6895 точки

7. (9) Луиза Стефани (Бразилия) 6575 точки

8. (10) Шуай Чжан (Китай) 5905 точки

9. (11) Су Вей Сие (Тайван) 5083 точки

10. (12) Елена Остапенко (Латвия) 4983 точки

българките:

176. (174) Лиа Каратанчева 466 точки

318. (315) Изабелла Шиникова 253 точки

377. (384) Росица Денчева 208 точки

663. (251) Виктория Томова 92 точки

737. (735) Ива Иванова 76 точки

771. (771) Елизара Янева 68 точки

775. (825) Уляна Храбавец 68 точки

776. (872) Денислава Глушкова 68 точки

788. (789) Беатрис Спасова 66 точки

798. (761) Диа Евтимова 63 точки

816. (817) Йоана Константинова 59 точки

1093. (988) Алекса Каратанчева 32 точки

1190.(1195) Гергана Топалова 26 точки

1210.(1216) Дария Великова 25 точки

1257.(1248) Лидия Енчева 22 точки

1257.(1248) Мелис Расим 22 точки

1294.(1301) Юлия Стаматова 20 точки

1296.(1303) Виктория Велева 20 точки

1331.(1338) Андрея Глушкова 18 точки

1338.(1344) Ванеса Влахова 18 точки

1366.(1364) Валерия Гърневска 17 точки

1366.(1364) Ралица Александрова 17 точки

1512.(1522) Виктория Лазарова 15 точки

1512.(1561) Александра Матева 13 точки

1616.(1608) Йоана Монева 11 точки

1708.(1706) Анджелина Костова 8 точки

1761.(1760) Галена Кръстенова 5 точки