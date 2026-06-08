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https://www.24chasa.bg/sport/article/22998896 www.24chasa.bg

Унгарци пращат оферта за Пламен Андреев

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Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

"Дебрецен" е направил оферта на "Фейенорд" за закупуването на българския младежки национален вратар Пламен Андреев, съобщава fr12.nl.

21-годишният бивш капитан на "Левски" беше привлечен в гранда от Ротердам от "сините" за 1.2 милиона евро преди два сезона с договор до лятото на 2029 година, но така и не успя да се пребори за място в състава.

Той беше преотстъпен през миналата есен на "Сантандер", но след пет участия за испанския втородивизионен тим се завърна преждевременно през януари във "Фейенорд", който веднага отново го даде под наем на "Лех" (Познан). Стражът записа само един мач през пролетта за поляците, които спечелиха титлата, но решиха да не се възползват от опцията за закупуването на българина след края на сезона.

Така Андреев отново трябва да започне подготовка с ротердамци, които в близко време ще трябва да решат въпроса за бъдещето му. "Фейенорд" внимателно ще разгледа условията по предложението на "Дебрецен", който завърши на четвърто място в унгарския елит. Самият футболист е готов да премине в отбор, в който ще има повече възможност да играе след неуспешните периоди в Испания и Полша.

Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

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