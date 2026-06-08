Изписват Кристиан Ериксен от болницата в Одензе

Датският халф Кристиан Ериксен е в добро състояние и предстои да бъде изписан от болницата в Одензе. 34-годишният футболист се срина на терена в 65-ата минута по време на приятелския мач срещу Украйна (2:1), като напусна терена на собствен ход.

Лекарят на националния отбор Мортен Бьосен потвърди, че Ериксен е в добро настроение и е със семейството си. През 2021 г. футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство, след което му беше поставен кардиовертер-дефибрилатор (ICD), но успя да поднови кариерата си.