ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е с опасност за живота, блъснал го шофьор село...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22999518 www.24chasa.bg

Изписват Кристиан Ериксен от болницата в Одензе

1996
Кристиан Ериксен Снимка: Ройтерс

Датският халф Кристиан Ериксен е в добро състояние и предстои да бъде изписан от болницата в Одензе. 34-годишният футболист се срина на терена в 65-ата минута по време на приятелския мач срещу Украйна (2:1), като напусна терена на собствен ход.

Лекарят на националния отбор Мортен Бьосен потвърди, че Ериксен е в добро настроение и е със семейството си. През 2021 г. футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство, след което му беше поставен кардиовертер-дефибрилатор (ICD), но успя да поднови кариерата си.

Кристиан Ериксен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?