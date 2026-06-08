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https://www.24chasa.bg/sport/article/22999602 www.24chasa.bg

Гръмотевична буря и проливен дъжд за откриването на световното

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Мачът на откриването на световното първенство по футбол на 11 юни (четвъртък) между Мексико и Република Южна Африка може да бъде повлиян от задаваща се гръмотевична буря, предупредиха властите в Мексико.

Прогнозата за времето е за оранжев код, а над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. В последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд.

Мачът на откриването между Мексико и РЮА ще се играе в 13:00 часа местно време (22,00 часа българско време), а преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието на латино дивата Шакира.

Гръмотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за Северна Америка в тази част от годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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