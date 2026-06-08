България до 17 г. падна лошо от Албания с 0:5 в Тирана

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Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби тежко 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки за натрупване на игрова практика на различни състезатели.

Само три дни по-рано нашите записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима.

Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.