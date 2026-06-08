ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Каналът „Пинлу“: Проект на века (Видео)

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23000601 www.24chasa.bg

България до 17 г. падна лошо от Албания с 0:5 в Тирана

1260
Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби тежко 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки за натрупване на игрова практика на различни състезатели.

Само три дни по-рано нашите записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима.

Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.

Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?