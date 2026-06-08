"Дунав" се раздели и с капитана си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Дунав" (Русе) информира своите привърженици, че пътищата на клуба и досегашния капитан на отбора Камен Хаджиев се разделят, обявиха от клуба.

"За времето, в което защитаваше честта на синьо-бялата фланелка, Камен се превърна в неизменна част от сърцето на отбора. Той записа 71 официални мача за „драконите", в които успя да отбележи и 9 попадения – впечатляваща статистика, гарнирана с много борба и раздаване до последния съдийски сигнал във всяка една среща.

Той носеше с огромна отговорност капитанската лента и бе истински лидер на отбора, повеждайки съотборниците си включително и през изминалата шампионска кампания във Втора лига. Неговият безспорен опит, твърд характер и непримирим дух изиграха ключова роля в тежките битки по пътя към голямата цел - извоюването на титлата и дългоочакваното завръщане на Русе в елита на българския футбол.

Изказваме своите най-искрени благодарности към Камен за професионализма и оставената следа в историята на клуба. Желаем му много здраве, щастие и бъдещи успехи в кариерата!", написаха русенци.

Преди това те се разделиха и с треньора, върнал ги в елита - Георги Чиликов.

Замени го Емануил Луканов.