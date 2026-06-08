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Опитен вратар напусна "Септември"

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Янко Георгиев изпуска топката след удара на Делова от над 60 метра. Снимка: Велислав Николов

"Септември" се раздели с 37-годишния вратар Янко Георгиев, съобщиха от клуба.

Столичани запазиха мястото си в елита след драматичен успех в баража срещу "Янтра" в края на май.

Георгиев премина в "Септември" през миналото лято от Крумовград и изигра 32 мача за отбора, в 9 от които не допусна гол.

"Янко Георгиев и "Септември София" се разделят, след като договорът на опитният ни страж изтича и пътищата ни тръгват в различни посоки!

Искаме да му благодарим за професионализма, отношението и отдадеността, които демонстрира през времето си в клуба. Със своя опит и характер Янко беше важна част от съблекалнята и добър пример за младите футболисти в отбора.

Пожелаваме му здраве и успехи в следващите предизвикателства, както на терена, така и извън него", написаха от ръководството в профила на столичния клуб във фейсбук.

Янко Георгиев изпуска топката след удара на Делова от над 60 метра.
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