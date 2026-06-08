Бизнесмен е новият председател на Управителния съвет "Миньор"

Валентин Николов е новият председател на Управителния съвет (УС) на футболен клуб "Миньор", съобщи самият той за БТА.

Бъдещият председател на УС заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. След като изпадна от Втора лига, пернишкият клуб ще продължи участието си в Югозападната Трета лига.

„Искам да изградим Миньор като клуб, който се приема и обича от града, и който е негова гордост. Искам да се знае, че тук се работи професионално и по европейски модел", заяви той.

Николов подчерта, че към момента не могат да бъдат обявени решения относно треньорския щаб, тъй като предстои анализ на състоянието на клуба и работа по всички направления. Според него най-важната краткосрочна задача е сформирането и подготовката на представителния отбор, след което вниманието ще бъде насочено към развитието на школата и организационната структура.

Той акцентира върху ролята на феновете, определяйки ги като най-важната част от клуба.

„Отборът не е нито мой, нито на когото и да било. Отборът е на феновете. Футболът се прави за хората и за никой друг", каза той.

Валентин Николов продължение на десет години е бил вицепрезидент и акционер във футболен клуб Локомотив София, а освен това развива собствен бизнес, включително като представител и съсобственик на марката за спортна екипировка Joma в България. Самият той е бивш футболист, юноша е на Пирин (Благоевград), играл е и в гръцкото първенство.

Според него моделът на управление на Миньор няма да разчита на един финансов благодетел, а на добро управление, професионален мениджмънт и устойчиво развитие.

Той разказа, че е бил поканен да поеме клуба по инициатива на привържениците на Миньор, които са го убедили със своята отдаденост и любов към отбора.

„Миньор е кауза за тези хора, от днес е кауза и за мен. Поемам огромна отговорност към феновете, към кмета и към всички, които обичат клуба", заяви той.

По думите му предстои дълъг път, но е убеден, че с общи усилия клубът ще бъде стабилизиран и развит. „Няма шанс да не се справим. След пет години се надявам да си спомним откъде сме тръгнали и докъде сме стигнали", коментира още той.