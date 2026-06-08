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Белгиец обърна Димитър Кузманов в Братислава

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Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Втората ракета на България Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

Пловдивчанинът, който е девети поставен в схемата на пресявките, допусна обрат и отстъпи на поставения под номер 2 Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 6:3, 4:6, 2:6 в мач, продължил близо два часа.

Националът на България за купа "Дейвис" Александър Донски ще започне от основната схема на сингъл срещу Жоао да Силва (Бразилия).

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

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