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"Славия" взе 2 крила

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Илиан Антонов

"Славия" привлече крилата Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по 3 сезона, съобщават от клуба.

26-годишният Балде игра в изпадналия "Монтана" през миналия сезон. Преди това носи екипа на "Маритимо II", "Фафе", "Варзим", "Синфаеш" и "Торензе" в своята родина Португалия. През 2022 г. Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисау.

Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента беше собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България.

"Белите" си осигуриха преди това услугите на Димитър Буров и Йоан Борносузов.

Илиан Антонов

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