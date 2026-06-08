"Монца" представи световния вицешампион Илия Петков

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Българският волейболен национал Илия Петков е новото попълнение на италианския елитен „Монца" за сезон 2026/2027, обявиха официално от клуба.

29-годишният централен блокировач е световен вицешампион с България от 2025 г. Висок е 202 см и е роден в Добрич. На клубно ниво е трикратен шампион на България, носител на четири купи и четири суперкупи на страната.

Преминал е през родния „Добруджа 07", „Нефтохимик Бургас", „Хебър", френските „Сен Кентен" и „Тулуза", полския „СКРА Белхатов" и италианския "Гротадзолина", където бе през изминалия сезон.

Част от "Монца" е друг национал - Жасмин Величков.

„Когато получих предложението, нямаше как да пропусна тази възможност. Наистина съм ентусиазиран от това, което предстои. Амбициозен, позитивен, дисциплиниран - това са три прилагателни, които характеризират голяма част от кариерата ми", заяви Петков.