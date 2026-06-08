Балъков отново играе на звезден голф турнир в Германия

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Легендата на българския футбол и германския "Щутгарт" Красимир Балъков отново участва в турнира на за бивши звезди на Бундеслигата по голф.

"Радвам се отново да бъда част от това специално събитие, което събира приятели и легенди от германския футбол. Сред участниците са представители на „Байерн", „Борусия" (Мьонхенгладбах), „Мюнхен 1860", „Щутгарт", „Карлсруе", „Кьолн", „Вердер" и още много клубове с богата история и традиции.

Футболът ни е дал незабравими моменти през годините, а днес голфът ни събира отново - в атмосфера на уважение, приятелство и спортсменски дух.

Благодаря на организаторите за поканата и отличната организация. Очаквам с нетърпение утрешния старт на турнира и пожелавам успех на всички участници.

Нека преди всичко се насладим на играта и на срещите със стари приятели!

Успех на зеления килим и дано турнирът ви донесе страхотни емоции!", гласи пост на Балъков във фейсбук.