Крал Чарлз даде почивен ден в Шотландия заради мондиала

Кралят на Великобритания - Чарлз, обяви почивен ден в Шотландия заради първия мач на страната на световното първенство.

Британците се завръщат на мондиал след прекъсване от 28 години. В първия си мач те ще се изправят срещу Хаити на стадион “Жилет” близо до Бостън, който е дом на тима от НФЛ “Ню Инглънд Пейтриътс”. Двубоят обаче е в неудобно време за гледане в страната - 2 часа след полунощ в неделя. И за да може да се гледа двубоят от всички, крал Чарлз предостави специален празник за шотландските футболни фенове. Тоест - понеделник няма да е работен ден.

Още преди няколко дни първият министър Джон Суини предложи нов празник, за да даде на привържениците необходимото време да подкрепят отбора си и да се възстановят навреме, за да се върнат към работния си живот.

“Шотландия ще бъде на световната сцена това лято и искам колкото се може повече хора да могат да отпразнуват този момент”, каза той. И добави:

“Искаме да се възползваме максимално от участието на Шотландия в това световно спортно събитие, като гарантираме, че хората имат възможност да се съберат и да празнуват – независимо от резултата от мача. Много съм благодарен на Негово Величество крал Чарлз за одобрението на предложението и насърчавам работодателите в цялата страна да работят със служителите, за да въведат подходящи мерки, които ще позволят на възможно най-много от тях да се включат в празненствата”, каза още министър Суини.

Освен Хаити Шотландия е в група с Бразилия и Мароко. Отборът, воден от селекционера Стив Кларк, има огромни шансове да стигне до елиминациите с оглед на новия формат на турнира. Шотландия никога преди не е успявала да излезе от груповата фаза в осемте си участия в турнира.

Както е известно обаче, и третият тим в групата може да се класира за 1/16-финалите. А в отбора на Шотландия личат звезди като Джон Макгин от “Астън Вила” и Скот Мактоминей от “Наполи”.

За разлика от Шотландия, крал Чарлз не е дал почивен ден на Англия за мондиала. Феновете се надяват това да се случи, но програмата на селекцията на Томас Тухел е в що-годе нормално време в родината им.

Само последният начален час на груповата фаза срещу Панама е от 22 часа. Ако обаче Англия спечели групата си, те ще се изправят пред мач с начален час 1 часа сутринта в Мексико Сити в понеделник.

Така че привържениците ще стискат палци да се възползват от допълнителна почивка по време на турнира.

