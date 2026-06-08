Ямал ще играе по график в първите 2 мача на Испания

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Вундеркиндът на Испания - Ламин Ямал, ще играе по график в първите два мача на родината си на световното. Според AS отборът на таланта - “Барселона”, е препоръчал предпазлив подход към реинтеграцията на футболиста след завръщането му от контузия. Ямал не е играл от април насам.

От каталунския клуб настояват младата звезда да играе не повече от 15 минути срещу Кабо Верде в откриващия мач на европейски шампион.

6 дни по-късно срещу Саудитска Арабия “Барселона” настоява Ямал да е на терена не повече от 60 мин. Ако след първите 2 срещи Ямал е добре и няма болка, каталунците ще позволят на звездата си да играе неограничено време.

Тийнейджърът е отбелязал шест гола в 25 мача за страната си.

