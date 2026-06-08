Кметът на Ню Йорк: Мароко ще спечели световното

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани предвиди, че Мароко ще спечели световното първенство. Градоначалникът на мегаполиса, който е от индийски произход, смята, че във финалния двубой африканците ще победят Франция. Трофеят от историческия мондиал ще бъде връчен именно в Ню Йорк на 19 юли.

Самият Мамдани е голям футболен фен, като е известно, че е привърженик на “Арсенал”.

В същото време мачът на откриването на световното първенство по футбол на 11 юни между Мексико и Република Южна Африка може да бъде повлиян от задаваща се гръмотевична буря.

Прогнозата за времето е за оранжев код, а над столицата Мексико Сити се очакват проливни валежи. В последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд.

Гръмотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за Северна Америка в тази част от годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.