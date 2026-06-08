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https://www.24chasa.bg/sport/article/23002696 www.24chasa.bg

Моуриньо връща Пепе в "Реал"

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Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

Бившият защитник на "Реал" (Мадрид) Пепе може да се присъедини към треньорския щаб на Жозе Моуриньо в мадридския клуб, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в понеделник.

63-годишният португалец се е свързал с 43-годишния Пепе и му е предложил да се присъедини към него в екипа, който ще ръководи 15-кратния европейски клубен шампион.

Пепе оценява офертата от страна на Моуриньо, а ръководството на "Реал"обсъжда предстоящите назначения.

Бившият португалски национал Пепе игра за мадридчани от 2007 до 2017 година, като спечели 14 трофея с "белите", включително три титли от Примера дивисион и три трофея от Шампионската лига.

Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

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