Шият терена на “Армията” след дни

Другата седмица най-вероятно ще бъде напълно готов първият в България хибриден терен на стадион “Българска армия”. Ирландската компания е доволна от растежа на тревата и сега ще трябва да го “зашие”. Това означава да се вкарат изкуствени нишки, които не дават на естественото покритие да се износва бързо.

Паралелно с това ще бъде “шит” и тренировъчният терен на Панчарево, където ще се готви отборът на ЦСКА. Така ръководството гарантира еднакви условия за подготовка и мачовете на отбора.

В неделя вечерта бе пробвано и новото осветление на стадион “Българска армия”, което ще работи вътре в съоръжението. Фасадното вече грейна за 24 май.

Системата включва общо 174 осветителни тела: 140 прожектора за осветяване на терена, 20 прожектора за трибуните и 14 RGBW прожектора за динамични светлинни ефекти и специални събития. Тя отговаря напълно и на изискванията на УЕФА за стадион от 4-а категория.

Осветлението е американско и е едно от най-модерните, които предоставя компанията производител.

Реконструкцията на стадиона върви с пълна пара, като целта е да се започне новото първенство на него. ЦСКА все още не пуска абонаментните карти, за да изчака точно в кой момент ще може да се играе на стадиона, който трябва да мине инспекциите от БФС и УЕФА, както и да му бъде дадено разрешение за експлоатация от държавата.



Вътрешното осветление на “Българска армия” мина успешно първите си проби.