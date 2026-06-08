Съветват Ериксен да спре с футбола

Лекари са посъветвали датския национал Кристиан Ериксен да спре с футбола. Халфът колабира на терена по време на контролата с Украйна. През втората част на срещата бившият полузащитник на “Манчестър Юнайтед” се хвана за гърдите и просто падна на тревата. Веднага бе заобиколен от останалите на терена. А линейка го изведе извън стадиона. Логично пък контролата бе прекратена.

И целият свят отново изтръпна, тъй като картинката бе до болка позната. Същият играч се сгромоляса на игрището преди 4 г. и 360 дни по време на европейското първенство срещу Финландия.

Тогава се оказа, че Ериксен е получил сърдечен арест. И му бе поставен пейсмейкър. Именно той го спасява сега, твърди лекарят на датския национален отбор. “Той си е свършил работата”, категоричен бе медикът на националния отбор.

И добави: “В най-лошия случай, ако се случи отново, това нещо ще му помогне веднага. Определено може да се случи отново”.

Ериксен е бил в безсъзнание няколко секунди. Прегледан е от редица специалисти в Дания. И всички са категорични, ако не иска да се стига до трагедия, то играчът трябва да спре с футбола.

Кардиологът Хенинг Молгард обаче предупреждава, че е малко вероятно отборите вече да искат Ериксен да играе за тях. В момента той е собственост на германския “Волфсбург”.

В родината на халфа също са категорични, че двубоят с Украйна е бил последният в кариерата на играча.

“Може би това беше последният танц за Кристиан Ериксен”, пише изданието Bolt.

“Говорих с Кристиан. Добре е. Той е със семейството си и е в добро настроение”, каза Мортен Боесен, селекционерът на Дания.

