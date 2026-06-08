Перес и Моуриньо започват нов “Галактикос”

Новоизбраният стар президент на “Реал” (М) Флорентино Перес и бъдещият треньор на клуба Жозе Моуриньо започват изграждане на нов “Галактикос”. Португалският треньор вече е дал списък с имена на шефа на кралския клуб, с които тимът да може да се бори в испанската Примера и Шампионската лига. Както е известно, “белият балет” остана капо в последните 2 сезона.

Един от тези играчи е Майкъл Олисе от “Байерн” (М). Според информациите в Испания “Реал” ще предложи 150 млн. евро на баварците за правата на играча. Ако този трансфер се осъществи, то Олисе ще стане най-скъпото ново попълнение в историята на кралския клуб.

Иначе Флорентино Перес ще управлява “Реал” до 2030 г. На изборите той победи Енрике Рикелме. 79-годишният бизнесмен печели изборите за трети път. Иначе 4 пъти бе преизбиран на поста, тъй като нямаше конкурент. Именно Перес е причината Жозе Моуриньо да се завърне начело на “Реал”. Двамата са много близки от предния престой на Специалния на “Бернабеу”. А Перес смята, че само Жозе може да измъкне столичани от кризата.

