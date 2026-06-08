"Орлите" покориха Лига България 2026 и оставиха купата в Пловдив

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Турнирът се проведе в Несебър, а след него пловдивските момчета бяха наградени на церемония в Слънчев бряг

Пловдив отново е футболна столица на Лига България. Отборът на Орлите триумфира с шампионската титла в изданието на турнира за 2026 година, след като на финала надделя над коравия състав на "Смоците" и заслужено вдигна трофея. Той се проведе в Несебър този уикенд, а след него пловдивските момчета бяха наградени на церемония в Слънчев бряг.

В състава се включиха Алекс Василиев, Георги Петров, Неджиб Неджиб, Мартин Лазов, Цветелин Стоянов, Яшар Ферадов, Ариф Ферадов, Александър Димов, Теодор Митрев, Петко Петков, Ерик Смилянов, Ангел Челебиев и Ангел Генчев.

Момчетата на Джордж Ковачев демонстрираха впечатляваща форма през целия турнир и напълно заслужено достигнаха до златните медали. По пътя към титлата "Орлите" показаха отлично тактическо израстване и завидно постоянство, съчетавайки стабилна защита с ефективна и разнообразна атака. Особено силно оръжие за отбора се оказаха статичните положения, от които бяха реализирани редица ключови попадения.

Сред най-запомнящите се моменти в турнира остана изпълнението на Неджип Неджип, който гол бе определен за най-красивото попадение на Лига България 2026 и предизвика бурни овации по трибуните.

На вратата Георги Петров бе истински лидер и заслужено спечели отличието за най-добър вратар на турнира. С поредица от блестящи намеси той се превърна в непреодолима преграда за противниковите нападатели.

В предни позиции Ариф Ферадов беше сред най-опасните играчи в надпреварата. С головете и силните си изяви той поведе "Орлите" към върха и се утвърди като една от големите звезди на турнира. След последния съдийски сигнал радостта в лагера на шампионите беше огромна.