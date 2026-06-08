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Кошмар на "Барселона" спря с футбола на 31 г.

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Дивок Ориги (вдясно)

Бившият нападател на „Ливърпул" и националния отбор на Белгия Дивок Ориги обяви край на кариерата си.

За последно Дивок излезе на терена през април 2024 г. с екипа на „Нотингам Форест", където играеше под наем от „Милан". Той е защитавал цветовете още на „Лил" и „Волфсбург".

Ориги е най-известен с изявите си за „Ливърпул" (2014–2022), с който спечели 6 трофея, включително Висшата лига и Шампионската лига.

Той отбеляза легендарното попадение след подаване по земя от бързо изпълнен ъглов удар на Трент Алекзандър-Арнолд, с което "червените" оформиха крайното 4:0 в реванша и довършиха пълния обрат срещу "Барселона" след три гола пасив в първия полуфинален мач за Шампионската лига през 2019-а.

Ориги не е печелил повече титли на клубно ниво с никой друг отбор.

„Целта ми във футбола е постигната. Осъществих детските си мечти - да играя на най-големите сцени и да печеля най-престижните трофеи.

Благодарен съм на Бог за всичко това. На моите фенове по целия свят, които ми помогнаха да блестя: всеки емблематичен момент, всеки гол, всеки исторически миг, който създадохме заедно, ще останат наши завинаги.

На всеки клуб, на всички треньори и съотборници, които бяха до мен – благодаря ви. Вие ме оформихте като личност по начин, който излиза далеч извън пределите на футболния терен.

За мен беше истинска радост да представям Белгия, моята страна, и същевременно да помня Кения - моите корени.

И на моето семейство и най-близките ми хора... Без вас нямаше да бъда това, което съм днес. Безкрайно благодарен съм.

Мисията е изпълнена. Сега продължавам към следващото си предизвикателство. Пътят продължава... С любов, Дивок Ориги", написа бегиецът.

Дивок Ориги (вдясно)

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