Вечното дерби през октомври, “Левски” започва защитата на титлата срещу новака “Дунав”

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Първото вечно дерби за новия сезон ще се проведе през октомври. ЦСКА - “Левски” трябва да се изиграе в последния кръг от първия дял на шампионата - 13-ия.

Това отреди подредбата от специалния софтуер, който определи кой срещу кого да се изправи в т.нар. роден елит.

Стартът на новия сезон ще е на 24 юли. И трябва да приключи в края на май.

За втора поредна година от БФС използваха такъв, който е на американската компания GotSport. На определянето на програмата присъства и президентът на футболния ни съюз Георги Иванов-Гонзо.

Както и миналата година, и през тази евроучастниците ни имаха претенции. И нямаше как да се паднат един срещу друг до 7-ия кръг. Сред важните условия бе заложено и в едно и също завъртане да няма повече от едно от т.нар. ключови дербита.

Също така участниците ни в Европа имаха и претенции за първите кръгове като кога да домакинстват и къде да гостуват.

Иначе шампионът “Левски” започва защитата на титлата си, като играчите на Хулио Веласкес ще са домакини на новака “Дунав”.

ЦСКА пък стартира с гостуване на “Славия”.

Вицешампионът ЦСКА 1948 ще гостува на “Спартак” (Варна) в кръг I.

“Лудогорец” ще започне кампанията вкъщи срещу “Локо” (Сф).

“Сините” и “Лудогорец” пък ще се изправят в 10-ия кръг.

Дербито на двете цесеката е планирано за 11-ия кръг.

А ЦСКА и “Лудогорец” по програма трябва да се изиграе в 12-ия кръг.

Шампионът на България за следващия сезон ще получи чисто нов трофей, анонсираха от БФС при определянето на програмата за новата кампания.

Тимовете ни, които се класират за основната фаза на европейски турнир, ще могат да отложат още една среща през сезона. Остава в сила правилото четирите ни тима да имат възможността да отложат един мач по време на квалификациите.

Отборите вече ще могат да използват 8, а не 7 играчи извън ЕС. Но от 5-ия нататък ще се плаща такса на БФС.

Взето е и решене топките, които излязат извън терена, да не се връщат от деца, а да бъдат поставени на конуси. Така е в редица европейски първенства. (24часа)