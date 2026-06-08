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САЩ отказаха да пуснат на територията си съдия за световното

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Омар Артан Снимка: Инстаграм

Администрацията на Доналд Тръмп удари сериозен шамар на шефа на ФИФА Джани Инфантино, след като избраният за световното рефер Омар Артан не бе допуснат да влезе в САЩ. Сомалиецът трябваше да бъде първият от тази държава, който да свири мач от първенството на планетата.

34-годишният Артан бе избран за най-добър съдия на Африка за миналата година и дори ръководи финала на Шампионската лига на контенента.

Той имал проблеми да вземе виза, но с подкрепата на сомалийското посолство в Найроби, Кения, си извадил дипломатически паспорт.

Артан тръгва от Кения през Турция и каца в Маями, след като ФИФА обяви, че ситуацията е "напълно решена и той ще може да свири на световното".

В момента Артан се е върнал обратно в Истанбул.

Омар Артан
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