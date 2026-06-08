САЩ отказаха да пуснат на територията си съдия за световното

Администрацията на Доналд Тръмп удари сериозен шамар на шефа на ФИФА Джани Инфантино, след като избраният за световното рефер Омар Артан не бе допуснат да влезе в САЩ. Сомалиецът трябваше да бъде първият от тази държава, който да свири мач от първенството на планетата.
34-годишният Артан бе избран за най-добър съдия на Африка за миналата година и дори ръководи финала на Шампионската лига на контенента.
Той имал проблеми да вземе виза, но с подкрепата на сомалийското посолство в Найроби, Кения, си извадил дипломатически паспорт.
Артан тръгва от Кения през Турция и каца в Маями, след като ФИФА обяви, че ситуацията е "напълно решена и той ще може да свири на световното".
В момента Артан се е върнал обратно в Истанбул.