Кристиан Ериксен се прибра у дома, увери, че е добре

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Датският халф Кристиан Ериксен направи публикация в социалните мрежи, за да увери, че се възстановява у дома със семейството си, след като загуби съзнание по време на приятелския мач срещу Украйна.

Двубоят беше прекъснат през второто полувреме, докато на играча се оказваше спешна медицинска помощ на терена.

В съобщението си Ериксен подчерта, че ситуацията е била напълно различна от сърдечния арест, който претърпя на Евро 2021.

„Чувствам се добре и вече започвам да се възстановявам. Изключително благодарен съм за подкрепата на съотборниците ми, медицинския екип на терена и лекарите, които се грижат за сърцето ми през годините. Сега съм фокисиран върху почивката и семейството си", сподели той.

След инцидента през 2021 г. на европейското Ериксен бе поставен кардиовертер-дефибрилатор, който следи сърдечния му ритъм и в случая е изиграл ключова роля за защитата му сега.