Приятелката на шампиона Зверев учи руски

София Томала е телевизионна звезда в Германия и няма много свободно време, но не пропуска уроците по руски. Причината - това е езикът, който се говори в семейство Звереви. А личен преподавател на София е Александър (младши), новият шампион на “Ролан Гарос”.

На финала в Париж роденият в Хамбург руснак измъкна 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 срещу Флавио Коболи (Ит) и от четвъртия опит спечели първата си титла от “Големият шлем”. Така Зверев

стана първият от Германия с купата от този турнир от 89 г.

През 1937-а шампион е Хенер Хенкел, който наследява Готфрид фон Крам. Тогава обаче още не е настъпила модерната ера в тениса, започнала през 1968 г.

“Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая е щастлив край, след като загубих финал тук преди две години. Само преди четири години лежах в ъгъла на този корт със седем скъсани връзки и две фрактури на костите. Това, което ми помогна сега, бе, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах”, заяви Зверев по време на награждаването. Той сложи край на серията от 9 поредни титли в “Големият шлем”, спечелени от Карлос Алкарас и Яник Синер.

През 2022 г. на полуфинала срещу Рафаел Надал представителят на Германия падна на червената настилка и заради ужасяващата травма на глезена трябваше да напусне с патерици.

Тази травма не е единственият проблем на Александър Зверев. Още когато е 4-годишен,

е диагностициран с диабет (тип 1)

По тази причина той непрекъснато трябва да следи кръвната си захар, а зрителите са свикнали да го гледат как си бие инсулин по време на някоя от почивките в мача. Зверев има фондация, с която помага на деца с диабет.

Финалът в столицата на Франция продължи 4,19 часа, а приятелката на Александър почти не можа да го гледа. Тъй като бе на работа в Кьолн, тя хвана последния влак за Париж с огромен късмет. Когато пристига на гарата, разбира, че системата за купуване на билети онлайн не работи. Отчаяна, София стои на перона, но има късмет. Една от служителките на железниците явно я разпознава и след като разбира каква е причината да пътува за Франция, ѝ казва да се качва, защото ще уреди нещата.

Томала не е сама. В специална чанта тя носи кученце, което е специалният подарък за Александър. 15-седмична Буба се присъедини към Льовик, Юниор и Мишка - домашните любимци на Звереви.

