Олисе с хеттрик за победа на Франция с 3:1 над Северна Ирландия в Лил

Националният отбор на Франция постигна победа с 3:1 срещу Северна Ирландия в приятелска среща, изиграна на стадион „Пиер Мороа" в Лил. Този мач беше последната проверка за „петлите" на родна земя преди заминаването им за световното първенство през 2026 година.

Големият герой за домакините стана крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който реализира впечатляващ хеттрик. Той откри резултата в края на първото полувреме след добавка при блокиран удар на Усман Дембеле. Малко след почивката Олисе удвои преднината на своя тим, а в 74-тата минута оформи своя хеттрик с красиво изпълнение с левия крак след индивидуален пробив.

Междувременно гостите от Северна Ирландия успяха да върнат едно попадение в 63-тата минута чрез Патрик Кели, който се възползва от грешка във френската отбрана. Капитанът на Франция Килиан Мбапе също имаше няколко добри възможности, но не успя да се разпише.

С този успех Франция се реваншира за предишното си поражение от Кот д'Ивоар и заминава за САЩ, Мексико и Канада с повишено самочувствие, където в груповата фаза ще премери сили със Сенегал, Ирак и Норвегия.

В друга контрола Нидерландия би 2:1 Узбекистан. И двата отбора са финалисти на световното.