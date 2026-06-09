Гледат утре жалбата срещу избора на Асен Златев в щангите

В сряда ще се гледа делото срещу избора на Асен Златев за президент на федерацията по щанги. Той оглави централата с категорична победа над Стефан Ботев, но последва поредната сага в този спорт.

Така федерацията е практически във фалит, след като сметките бяха блокирани от кредитори. Управителният съвет на Асен Златев, който припокрива този на Ботев, се премести и в една разновидност на федерацията, която носи “нова” в името си. Стефан Ботев пък регистрира “обединена” централа.

Заради конфликта не е приет отчетът за миналата година и така няма финансиране от страна на държавата.

Асен Златев бе подкрепен от Карлос Насар на общото събрание.

Министър Енчо Керязов се е видял с едната от страните, но към момента ръцете му са вързани от съда. Времето обаче безмилостно тече и ако не се намери решение, то участието ни на световното и световната купа са под въпрос. А това са първите квалификации за игрите в Лос Анджелис.

В момента всеки се спасява както може. Така например треньорът на “Марица” Иван Цанков сам и с приятели финансира участието на младия ни талант Виктор Костадинов на световното за юноши до 17 години, и то в столицата на Колумбия - Кали. Цанков е възпитаник на легендарния Ганчо Карушков, който дълги години е работил точно там. Костадинов е с първа заявка в категория до 71 килограма и има всички шансове да стане първи на планетата.

По принцип заявката ни е била за доста повече състезатели, но останалите не са успели да намерят средства.

Подобно е положението и с идващото европейско за кадети в Косово. Който намери средства, ще участва. Все пак пътните до Косово не могат да се сравняват с тези до Колумбия и се очаква повече хора да пробият и да запишат участие.

