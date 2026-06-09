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https://www.24chasa.bg/sport/article/23005064 www.24chasa.bg

Защитник на Англия ще играе на световното с предпазна маска

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Защитникът на английския национален отбор Джед Спенс ще носи предпазна маска по време на световното първенство, след като получи фрактура в челюстта в мач от Висшата лига през миналия месец.

25-годишният бранител на "Тотнъм" пострада при сблъсък с нападателя на "Челси" Лиъм Делап и трябваше да сложи маската още в последния двубой от сезона срещу "Евертън".

"Малко е неудобно, но това е положението. Имам счупена челюст и затова трябва да я нося по време на турнира. Ще трябва да свикна. Ще минат три месеца, докато се възстановя напълно. Беше болезнено, но за щастие играя футбол с краката си, а не с челюстта си. Така че всичко е наред", заяви англичанинът.

Джед Спенс направи дебюта си за „Трите лъва" през миналата година и оттогава има пет мача с националната фланелка.

Тимът на Англия започва участието си на Мондиал 2026 срещу Хърватия на 17 юни, а останалите отбори в група L са Гана и Панама.

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