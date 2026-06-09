Ямал не е играл от 22 април, пропусна и контролата на Испания с Перу

Испания победи 3:1 Перу на стадиона в Пуебла (Мексико) в контрола. Звездите на европейските шампиони Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос пропуснаха срещата заради травми и останаха да тренират по индивидуална програма в базата на тима в Тенеси.

Оярсабал откри още в 120-ата секунда, а Педри покачи на 2:0 в 32-ата мин. Вратарят на перуанците Педро Галесе си вкара автогол в 53-ата мин за 0:3. Перуанците, които пропускат световното първенство, върнаха едно попадение чрез Хайро Велес, който се разписа в 66-ата мин.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че и тримата останали в лагера - Ямал, Уилямс и Муньос, ще могат да играят в първата среща на финалите на 15 юни в Атланта срещу Кабо Верде.

Звездата на "Барселона" Ямал не е играл официален мач от 22 април, когато контузи левия си крак при изпълнение на дузпа в мач от Ла Лига.

След Кабо Верде, Испания си остава в Атланта и ще посрещне там на 21-и този месец Саудитска Арабия, преди да пътува на 26-и до Гуадалахара (Мексико), където ще има тежък сблъсък с Уругвай в последното си групово изпитание.