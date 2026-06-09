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Травмата на Неймар отшумява, но ще пропусне първия мач на Бразилия с Мароко

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Неймар.

Голмайстор номер 1 на Бразилия Неймар се възстановява добре от поредната си контузия, но ще пропусна със сигурност първия мач на отбора от световното първенство срещу Мароко  на 13 юни.

"Изследването показа добър прогрес в лечението, спрямо очакваните параметри. Той ще продължи да се възстановява и ще следва плана за физическа подготовка на медицинския щаб на националния тим на Бразилия", написаха от футболната централа на страната.

През миналия месец беше установено, че 34-годишният нападател на "Сантос" има разкъсване втора степен в мускула на десния прасец.

Неймар пропусна двете подготвителни контроли за Мондиал 2026 срещу Панама и Египет по-рано през месеца.

Освен Мароко, другите опоненти на Бразилия в група C са Шотландия и Хаити.

Нападателят има 79 гола в 128 мача с националната фланелка и се надява да играе на четвърто световно първенство.

Неймар.
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