Синът на Клуйверт привикан в първия отбор на "Барселона"

18-годишният Шейн Клуйверт, син на бившия футболист Патрик Клуйверт, ще се присъедини към основния състав на "Барселона" за предстоящия сезон, който ще включва тренировъчен лагер в Англия, пише английският вестник De Telegraaf.

Клуйверт-младши е смятан за един от най-обещаващите играчи в академията на "Барселона". През април тази година той подписа нов договор, който е валиден до лятото на 2028 г. Миналия сезон, играейки за младежкия отбор на каталунците, нападателят изигра 22 мача, в които отбеляза два гола и направи две асистенции. Националът на Нидерландия до 19 години трябва да премине медицински преглед на 13 юли, след което ще му бъде дадена възможност да се включи в основния състав на клуба.

Бащата на Шейн - Патрик, изигра 257 мача за "Барселона" между 1998 и 2004 г., в които отбеляза 122 гола, направи 22 асистенции и стана шампион на Испания.