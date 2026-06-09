Платини заведе дела срещу Инфантино и няколко бивши служители на ФИФА

Бившият президент на УЕФА Мишел Платини е завел наказателни и граждански дела в съд в Париж срещу няколко бивши служители на ФИФА, включително настоящия президент на организацията Джани Инфантино.

Основата за иска са обвиненията в корупция, повдигнати срещу Платини през 2015 г. Ищецът твърди, че събитията от онова време са му попречили да се кандидатира за поста президент на ФИФА през 2016 г.

Във Франция е започнато наказателно разследване срещу Марко Вилигер, бивш директор по правните въпроси на ФИФА, и Доменико Скала, бивш председател на одитната комисия. Те са обвинени в "злонамерено преследване и злоупотреба с влияние". Платини твърди, че търси пълно обезщетение от ФИФА в гражданското производство, твърдейки, че в организацията са предприети действия за блокиране на избирането му на най-високия пост преди повече от 10 години.

През 2015 г. Швейцарското федерално бюро по правосъдие започна производство срещу бившия президент на ФИФА Сеп Блатер по подозрение в незаконно прехвърляне на 2 милиона швейцарски франка на Платини за консултантски услуги, предоставени между 1998 и 2002 г. През март 2025 г. Апелативната камара на Швейцарския наказателен съд оправда Блатер по това дело.

През декември 2015 г. арбитражната камара на Етичната комисия на ФИФА забрани на Блатер и Платини да са във футбола за осем години. Впоследствие забраната на Блатер беше намалена на шест години, а на Платини - на 4 години.