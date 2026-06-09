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"Байерн" се интересува от Маркъс Рашфорд

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Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Маркъс Рашфорд вече е играч на "Бареслона". Снимка: фейсбук/Барселона

"Байерн" иска да привлече нападателя Маркъс Рашфорд от "Манчестър Юнайтед". Според Football365 сделката зависи от ситуацията с "Барселона",  където играе Рашфорд под наем.

Каталунският клуб има опцията да закупи играча за 30 милиона евро, но в момента няма индикации това да се случи. "Барселона" обмисля други варианти за продължаване на договора, включително нов заем или намалена трансферна сума.

Грандът от Мюнхен е готов да плати исканата от "Юнайтед" цена. Основната пречка за сделката е заплатата на играча - 348 000 евро на седмица.

Миналият сезон Рашфорд игра в 49 мача за "Барселона", в които отбеляза 14 гола и направи 14 асистенции. Transfermarkt оценява нападателя на 40 милиона евро.

Нападателят на "Манчестър Юнайтед" Маркъс Рашфорд вече е играч на "Бареслона". Снимка: фейсбук/Барселона
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