"Ювентус" е готов да даде 40 млн. евро за 33-годишен вратар

"Ювентус" е готов да инвестира огромна сума за привличането на нов вратар. След пропадането на преговорите с Алисон Бекер от "Ливърпул", торинци са насочили всички усилия към Емилиано Мартинес.

Настоящият му клуб "Астън Вила" е поставил първоначална трансферна цена от 40 милиона евро, въпреки че според италианските медии преговорите могат да започнат и от по-ниски нива около 20 милиона. Ръководството на "Старата госпожа" вижда в лицето на 33-годишния аржентински страж перфектния нов лидер на защитата. Световният шампион от Катар притежава огромен опит, но привличането му няма да бъде лесно.

Основната пречка пред "Юве", освен сериозната трансферна сума, е и високата заплата на Мартинес в Англия, която възлиза на около 9 милиона евро на сезон. Договорът на вратаря с "Астън Вила" е до лятото на 2029 година.