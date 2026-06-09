ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арест за Траян, един от задържаните за катастрофат...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23005631 www.24chasa.bg

"Ювентус" е готов да даде 40 млн. евро за 33-годишен вратар

900
Вратарят на “Астън Вила” Емилиано Мартинес отваря шампанското и започва да празнува със съотборниците си, след като стана ясно, че тимът му ще играе в Шампионската лига.

"Ювентус" е готов да инвестира огромна сума за привличането на нов вратар. След пропадането на преговорите с Алисон Бекер от "Ливърпул", торинци са насочили всички усилия към Емилиано Мартинес.

Настоящият му клуб "Астън Вила" е поставил първоначална трансферна цена от 40 милиона евро, въпреки че според италианските медии преговорите могат да започнат и от по-ниски нива около 20 милиона. Ръководството на "Старата госпожа" вижда в лицето на 33-годишния аржентински страж перфектния нов лидер на защитата. Световният шампион от Катар притежава огромен опит, но привличането му няма да бъде лесно.

Основната пречка пред "Юве", освен сериозната трансферна сума, е и високата заплата на Мартинес в Англия, която възлиза на около 9 милиона евро на сезон. Договорът на вратаря с "Астън Вила" е до лятото на 2029 година.

Вратарят на “Астън Вила” Емилиано Мартинес отваря шампанското и започва да празнува със съотборниците си, след като стана ясно, че тимът му ще играе в Шампионската лига.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)