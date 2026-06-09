Оферта от Саудитска Арабия за Рафиня

Два саудитски клуба - "Ал Насър" и "Ал Хилал", са проявили сериозен интерес към бразилското крило на "Барселона" Рафиня. И двата местни гранда са готови да платят 80 милиона евро за 29-годишния нападате. Клубовете са склонни и да увеличат четирикратно заплатата му. В момента при каталунците Рафиня прибира по 17 млн. евро на година, като с бонусите сумата може да набъбне на 20 млн.

Бразилското крило категорично заяви, че вижда бъдещето си в Барселона и иска да изпълни договора си, който бе удължен до юни 2028 г. Той вече отхвърли сходни оферти от Близкия изток.

Единственият минимален шанс за трансфер би се появил, ако финансовата криза в "Барселона" се задълбочи до степен, в която ръководството на Жоан Лапорта директно поиска от играча да си тръгне, за да балансира счетоводството на клуба.