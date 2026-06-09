ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арест за Траян, един от задържаните за катастрофат...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23006080 www.24chasa.bg

Оферта от Саудитска Арабия за Рафиня

620
Рафиня вкара единственото попадение за "Барселона" при победата 1:0 над "Атлетик" (Билбао)

Два саудитски клуба - "Ал Насър" и "Ал Хилал", са проявили сериозен интерес към бразилското крило на "Барселона" Рафиня. И двата местни гранда са готови да платят 80 милиона евро за 29-годишния нападате. Клубовете са склонни и да увеличат четирикратно заплатата му. В момента при каталунците Рафиня прибира по 17 млн. евро на година, като с бонусите сумата може да набъбне на 20 млн.

Бразилското крило категорично заяви, че вижда бъдещето си в Барселона и иска да изпълни договора си, който бе удължен до юни 2028 г. Той вече отхвърли сходни оферти от Близкия изток.

Единственият минимален шанс за трансфер би се появил, ако финансовата криза в "Барселона" се задълбочи до степен, в която ръководството на Жоан Лапорта директно поиска от играча да си тръгне, за да балансира счетоводството на клуба.

Рафиня вкара единственото попадение за "Барселона" при победата 1:0 над "Атлетик" (Билбао)
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)